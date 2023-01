Usa: sparatoria a Indianapolis, un morto e un ferito

Un ragazzo à morto e un adulto è rimasto ferito in seguito a una sparatoria avvenuta ieri sera a Indianapolis (Indiana) poco prima delle 20:00 ora locale (le 2:00 in Italia) in un parcheggio di un centro commerciale nella parte nord-orientale della città: lo ha reso noto la polizia locale, come riportano i media statunitensi. L'uomo ferito è in condizioni stabili e una terza persona è in stato di fermo. Secondo la polizia, prima della sparatoria c'è stata una lite.

La sparatoria è avvenuta in un parcheggio del centro commerciale Castleton Square. "Sulla base delle informazioni in nostro possesso, non abbiamo assolutamente motivo di credere che ci sia una minaccia in corso per il pubblico e riteniamo di avere in custodia tutte le parti coinvolte nell'incidente", ha detto il capo del dipartimento della polizia metropolitana di Indianapolis, Mike Leepper.