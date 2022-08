Clima,in Florida nascono quasi solo tartarughe femmine

A causa del riscaldamento climatico, sulle spiagge della Florida negli ultimi quattro anni stanno nascendo solo tartarughe femmine. Secondo quanto elaborato dagli scienziati, e riportato dalla Cnn, questo è avvenuto come risultato delle intense ondate di calore innescate dalla crisi climatica, che sta riscaldando in modo significativo le sabbie su alcune spiagge. Secondo il National Ocean Service, se le uova di una tartaruga incubano sotto i 27 gradi i piccoli che nascono saranno maschi, mentre se le uova incubano sopra i 31 gradi saranno femmine (le temperature che oscillano tra i due estremi si tradurranno in un mix di tartarughe maschi e femmine).

"Con il cambiamento climatico, l'aumento delle temperature potrebbe causare condizioni di incubazione distorte e persino letali, che avrebbero un impatto sulle specie di tartarughe e altri rettili", ha spiegato il National Ocean Service. E il rapporto non uniforme tra maschi e femmine è una preoccupazione crescente tra gli esperti. Melissa Rosales Rodriguez, custode di tartarughe marine presso il Sea Turtle Hospital, recentemente aperto dallo zoo di Miami, ha affermato che "nel corso degli anni si vedrà un forte calo della loro popolazione perché semplicemente non c'è diversità genetica e non c'è il rapporto maschio-femmina necessario per poter avere sessioni di riproduzione di successo". (ANSA).