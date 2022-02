Nyt, governatrice Ny revoca obbligo mascherine al chiuso

(ANSA) - WASHINGTON, 08 FEB - La governatrice dem di New York, Kathy Hochul, annuncerà oggi la revoca dell'obbligo di mascherina al coperto e dell'obbligo da parte degli esercenti di chiedere la prova vaccinale ai clienti. Lo scrive il New York Times citando tre persone informate della decisione. Non è chiaro ancora se Hochul rinnoverà o meno l'obbligo di mascherina nelle scuole, che scade tra due settimane.

Mosse analoghe sono state annunciate in altri quattro Stati Usa, dal New Jersey alla California. (ANSA).