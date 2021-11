Trump ottiene lo stop all'invio di documenti sull'assalto al Congresso

Una corte di appello federale ha accolto la richiesta di Donald Trump di sospendere la trasmissione dei documenti della sua presidenza (prevista per domani) alla commissione della Camera che sta indagando sull'assalto al Congresso. Il tycoon aveva chiesto lo stop in attesa del suo ricorso contro la decisione di un tribunale di grado inferiore, secondo cui non puo' esercitare il privilegio esecutivo, ossia la facoltà del presidente di mantenere segreti atti della sua attività.