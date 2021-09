11/9: Biden visiterà tutti e tre i siti con la first lady

(ANSA) - WASHINGTON, 04 SET - Joe Biden e la first lady renderanno omaggio alle vittime degli attentati dell'11/9 visitando quel giorno, nel ventesimo anniversario, tutti e tre i siti degli attacchi: New York, Shanksville in Pennsylvania e il Pentagono ad Arlington, Virginia. Lo rende noto la Casa Bianca.

La vicepresidente Kamala Harris e il marito andranno invece a Shanksville per un evento separato e poi raggiungeranno il presidente e Jill al Pentagono. (ANSA).