New York introduce il pass per palestre e ristoranti

La città di New York si appresta, prima negli Usa, a chiedere il certificato di vaccinazione per l'ingresso nelle palestre e nei ristoranti, sia per i clienti che per i dipendenti. La norma che dovrebbe essere annunciata dal sindaco Bill de Blasio, scrive il New York Times, sarebbe simile agli obblighi introdotti in Italia e in Francia.

Il pass - spiega il Nyt - dovrebbe essere introdotto già nel mese di agosto e, dopo un periodo di transizione, entrerà definitivamente in vigore a metà settembre, quando riapriranno le scuole e molti lavoratori sono previsti rientrare a Manhattan. Il pass si chiamerà 'Key to NYC Pass' e sarà richiesto anche per entrare nei cinema e a tutti gli eventi di spettacolo e sportivi.