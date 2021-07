Branson in attesa volo nello spazio pubblica foto con Musk

"Ci aspetta un gran giorno. Ottimo cominciare la mattinata con un amico", lo scrive Richard Branson su Twitter pubblicando una foto con Elon Musk, poco prima del volo che lo porterà nello spazio. "Mi sento bene. Mi sento esaltato. Mi sento pronto", si legge.

It’s a beautiful day to go to space. We’ve arrived at @Spaceport_NM. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661 #Unity22 pic.twitter.com/4KjGPpjz0M