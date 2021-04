Biden verso allentamento delle norme sull'uso della mascherina

Joe Biden si appresta ad allentare le norme vigenti sull'uso delle mascherine all'aperto per coloro che sono stati vaccinati. Il presidente americano, secondo indiscrezioni, illustrerà nelle prossime ore le nuove linee guida delle autorità sanitarie per coloro che sono interamente vaccinati. L'atteso allentamento delle norme mostra come la campagna di vaccinazione di massa stia producendo effetti, a dispetto delle critiche mosse all'amministrazione per aver fatto finora troppo poco per aiutare i paesi più in difficoltà come l'India.