Icona transgender si candida a governatore California

Caitlyn Jenner è un campione olimpico, una star del piccolo schermo con la popolarissima serie 'Keeping up with the Kardashian' e anche attivista per i diritti dei transgender. E ora punta a un nuovo titolo, quello di governatore della California.

Jenner ha presentato la documentazione per candidarsi a sostituire Gavin Newsom, l'attuale governatore che rischia di essere cacciato dopo il successo della petizione per la sua rimozione. "I'm in", ha twittato Jenner, annunciando la sua discesa in politica.

Repubblicana 71enne, Jenner si descrive come una "conservatrice dal punto di vista economico e una progressista sul sociale", come dimostrato dal suo essere icona per i diritti dei transgender. La Caitlyn di oggi è infatti quel muscoloso Bruce Jenner che nel 1976 vinse la medaglia d'oro nel decathlon alle Olimpiadi di Montreal e che nel 1991 sposò Kris Jenner, la mamma di Kim, Kourtney, Khloe e Rob Kardashian, e con la quale ha avuto due figlie, Kylie e la top model Kendall. Quel Bruce che nel 2015 annunciò al mondo di aver iniziato la transizione per cambiare sesso, incassando applausi bipartisan per il suo coraggio. (ANSA).