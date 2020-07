Usa: Ok della Corte Suprema alla prima esecuzione federale da 17 anni

La Corte Suprema americana ha dato il via libera alla prima esecuzione federale dal 2003. La decisione è giunta poche ore dopo che un giudice distrettuale aveva bloccato e rinviato l'esecuzione, in una prigione federale dell'Indiana, di condannato nel braccio della morte - Daniel Lewis Lee - ritenuto colpevole di avere ucciso un commerciante di armi, la moglie e la figlia di otto anni nel 1996 in Arkansas.