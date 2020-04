Coronavirus: Ivanka Trump viola le linee guida federali e vola in New Jersey

Ivanka Trump infrange il suo stesso consiglio sull'auto-quarantena (e le linee guida federali) e da Washington va in New Jersey. La figlia del presidente Usa - riporta il New York Times - si e' recata al Trump National Golf Club di Bedminster in occasione della prima serata della Pasqua ebraica, nonostante nelle ultime settimane abbia più volte incoraggiato gli americani a seguire le misure federali sul distanziamento sociale, misure che inoltre sconsigliavano i viaggi non essenziali. Oltre il fatto che nella capitale a partire dal 1 aprile e' stato chiesto a tutti i residenti che non svolgono attività essenziali di stare a casa.

Ivanka - precisa il Nyt - si e' recata a Bedminster con il marito Jared Kushner e i loro tre figli. Il genero e consigliere di Donald Trump è quindi tornato a Washington, mentre lei è rimasta in New Jersey con i bambini. La first daughter, spiega il quotidiano, ritiene che nel club, ora chiuso al pubblico, sia piu' semplice rispettare le norme di distanziamento sociale rispetto alla sua dimora nella capitale.