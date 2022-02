L'ambasciata del Qatar celebra la giornata nazionale dello sport

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, l'ambasciata dello Stato del Qatar presso la Repubblica italiana ha tenuto martedì 8 febbraio 2022 presso la residenza dell'ambasciatore a Roma varie iniziative sportive a cui hanno partecipato lo staff diplomatico e gli impiegati dell'ambasciata e dell'addettanza militare.

La Giornata Nazionale dello Sport è una festa nazionale istituita dal Qatar da 10 anni e che viene celebrata ogni anno il secondo martedì di febbraio, durante la quale ci si riunisce per promuovere lo sport e uno stile di vita sano, fa sapere l'ambasciata. Le attività organizzate per questo evento hanno compreso vari sport tra cui calcio, pallacanestro, pallavolo, marcia e altri. Il clima di contentezza e fair play - si legge nella nota - è stato presente nel rispetto delle norme anti-Covid. (ANSA).



In collaborazione con l’Ambasciata del Qatar