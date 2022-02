Il Qatar partecipa ad un incontro sulla Libia a Roma

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Il Qatar ha partecipato ad un incontro di alti funzionari tenutosi a Roma per discutere dell'attuale situazione in Libia. Lo comunica il ministero degli Esteri qatarino sul proprio sito web, specificando che la delegazione dello Stato del Qatar all'incontro è stata guidata dall'ambasciatore in Italia, Khalid bin Youssef Al Sada, con la partecipazione dell'ambasciatore in Libia, Khaled Mohammed Al Dosari.

"L'incontro rappresenta un'opportunità per tenere una discussione aperta sugli ultimi sviluppi in Libia e per promuovere una posizione internazionale coerente a sostegno del processo politico guidato dalla Libia e facilitato dall'Onu", ha dichiarato il ministero degli Esteri qatarino in una nota.

Durante l'incontro, la delegazione dello Stato del Qatar ha ribadito il sostegno di Doha "al percorso politico libico e alle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza, nonché a tutte le soluzioni pacifiche che preservano l'unità, la stabilità e la sovranità della Libia e le modalità per realizzare le aspirazioni del suo popolo fraterno per lo sviluppo e la prosperità", ha aggiunto. (ANSA).



