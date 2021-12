Direttore generale Fao incontra il nuovo ambasciatore del Qatar

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il direttore generale dell'Organizzazione dell'Onu per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), Qu Dongyu, ha ricevuto le lettere credenziali dell'ambasciatore dello Stato del Qatar presso la Repubblica Italiana Khalid bin Youssef Al Sada come rappresentante di Doha presso la Fao, come riferisce una nota pubblicata sul sito web del ministero degli Esteri qatarino.

Il direttore generale ha elogiato il ruolo eminente del Qatar nel sostenere il lavoro dell'organizzazione, dei suoi comitati e del suo consiglio, come si aggiunge nella nota. (ANSA).



In collaborazione con l’Ambasciata del Qatar