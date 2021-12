Il vice premier del Qatar incontra Borrell e Di Maio

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Il vice premier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ha incontrato lunedì 13 dicembre separatamente a Bruxelles il ministro degli Esteri dell'Italia, Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri e della Difesa dell'Irlanda, Simon Coveney, il ministro degli Esteri dell'Olanda, Ben Knapen, e il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Jakub Kulhanek, a margine della sua visita per la partecipazione alla riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Ue, come riporta una nota pubblicata sul sito web del ministero degli Esteri qatarino.

Durante gli incontri si è parlato delle relazioni di cooperazione bilaterale e degli ultimi sviluppi regionali e internazionali, nonché delle questioni di interesse comune. Il vice premier del Qatar ha incontrato anche l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, con cui ha esaminato le relazioni di cooperazione tra il Qatar e l'Unione europea e come svilupparle in vari campi.

Oggetto di confronto sono stati anche i recenti sviluppi sui negoziati per l'accordo sul nucleare iraniano, oltre a diverse questioni regionali e internazionali di reciproco interesse, come conclude la nota del ministero degli Esteri qatarino.

(ANSA).



In collaborazione con l’Ambasciata del Qatar