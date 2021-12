Vicepremier Qatar incontra inviato speciale Italia per la Libia

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Il vice premier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ha incontrato martedì 7 dicembre l'inviato speciale dell'Italia per la Libia, Nicola Orlando, in visita nel Paese, come riferisce una nota pubblicata sul sito web del ministero degli Affari esteri qatarino. Nell'incontro si sono trattati gli ultimi sviluppi in Libia e le questioni più recenti di interesse comune, si aggiunge nella nota. (ANSA).



In collaborazione con l’Ambasciata del Qatar