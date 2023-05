Libano: Italia offre un nuovo percorso tra le rovine di Baalbeck

(ANSAMed) - BEIRUT, 30 MAG - L'ambasciata d'Italia in Libano ha annunciato che da oggi è possibile ammirare le monumentali colonne del Tempio di Giove, a Baalbeck, nella valle orientale della Bekaa, "raggiungendole con un nuovo percorso che offre al visitatore inedite vedute".

E' uno dei risultati del lavoro dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics) che in questi ultimi anni si è occupata, attraverso finanziamenti del valore di circa 15 milioni di euro, del restauro e della valorizzazione di alcuni dei siti archeologici e culturali più significativi del Libano.

Come riferisce in un comunicato la sede diplomatica italiana a Beirut, a Baalbeck, per due anni, esperti italiani hanno lavorato per il recupero e il consolidamento della colossale colonnata del Tempio di Giove, "il monumento più famoso e più iconico del Libano".

"Un cantiere che è stato anche una scuola di formazione per gli esperti e gli operai libanesi", si legge nel comunicato stampa. E' stato "un lavoro che ha riconsegnato alle autorità libanesi e a tutta l'umanità un tesoro unico in tutto il suo splendore, un sito Unesco di impareggiabile bellezza".

Alla cerimonia di conclusione del progetto hanno partecipato l'ambasciatrice d'Italia Nicoletta Bombardiere, il ministro uscente della cultura libanese, Mohammad Mortada, un rappresentante del Consiglio governativo per lo sviluppo e la ricostruzione, e il sindaco di Baalbeck, Mustafa Chal.

"Preservare il patrimonio storico e culturale è una responsabilità e un dovere che abbiamo collettivamente nei confronti dell'umanità. L'Italia continuerà a fare la sua parte", ha detto l'ambasciatrice Bombardiere.

"Questo lavoro è una concreta testimonianza delle forti relazioni di amicizia tra Italia e Libano e dei valori consolidati di cooperazione e sviluppo che caratterizzano sia l'Italia che il popolo italiano", ha detto il ministro uscente libanese Mortada. (ANSAMed).