L'ambasciatore Lambertini in visita in Scozia

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'ambasciatore d'Italia a Londra, Inigo Lambertini, è in visita in Scozia dove in suo primo incontro è stato con Lord Provost di Edimburgo, Robert Aldrige, presso l'Edinburgh City Chambers. Su twitter l'ambasciatore scrive "è stata una grande opportunità per discutere di interessi condivisi e rafforzare la cooperazione tra Italia e Scozia". (ANSA).