Ambasciatore Monti, 'legami tra Riga e Roma sempre più forti'

(ANSA) - VILNIUS, 30 MAG - Una rappresentanza del Gruppo parlamentare lettone di amicizia con l'Italia, presieduto da Inga Berzina, ha ricevuto oggi nella sede del parlamento lettone (Saeima) l'ambasciatore d'Italia a Riga, Alessandro Monti. Nel corso del colloquio sono stati passati in rassegna i principali temi di attualità di interesse bilaterale tra Italia e Lettonia, dalle relazioni economiche a quelle culturali e scientifiche.

"I legami fra Italia e Lettonia, nel comune contesto atlantico ed europeo, sono ogni giorno più numerosi ed intensi", ha osservato l'ambasciatore Monti. "L'incontro è stato utile per mettere a fuoco nuove possibili aree di collaborazione e per sviluppare le potenzialità della diplomazia parlamentare".

Il Gruppo della Saeima per la collaborazione con il parlamento italiano è composto da 21 deputati. Lo scorso anno, il Gruppo ha accolto a Riga una delegazione di parlamentari italiani della Sezione bilaterale di amicizia con i Paesi Baltici. (ANSA).