Al pascolo a Dublino bufale e leonesse di Davide Rivalta

(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 29 MAG - Bufale in bronzo 'al pascolo' nel grande parco di Lucan House, la meravigliosa residenza dell' ambasciatore italiano a Dublino, come la leonessa che campeggerà nel Castello della città. Gli animali creati dallo scultore Davide Rivalta invaderamno due luoghi di pregio della capitale d' Irlanda con il duplice scopo di celebrare l' Italia in occasione della Festa della Repubblica e di promuoverne l' arte evocando la tradizione del passato attraverso gli occhi e la mano di un maestro di oggi. ''Grazing in Lucan'' avrà una anteprima il 30 maggio alle 19 - ora locale - con la partecipazione dell'artista. Il giorno successivo, alla stessa ora, l'inaugurazione ufficiale che coinciderà anche con le celebrazioni anticipate della Festa della Repubblica Italiana alla presenza di Catherine Martin, ministra della Cultura in Irlanda, e di Vittorio Sgarbi, sottosegretario del ministero della Cultura, di esponenti italiani del panorama economico e politico, della cultura e degli organi di informazione.

Il progetto espositivo nasce da una idea dell' Ambasciata italiana e dell'Istituto Italiano di Cultura con la collaborazione della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea diretta da Cristiana Collu e dell'Office of Public Works del Castello di Dublino. "Con questa mostra Dublino traduce in fatti l'impegno del ministro Tajani a fare leva sulla cultura italiana come strumento di politica estera'' dice l' ambasciatore Ruggero Corrias parlando del progetto che ''si profila come l'evento culturale dell'anno in Irlanda. Dopo la 'tappa' del Giro d'Italia a Dublino il 14 maggio scorso, la mostra di Rivalta conferma ancora una volta che l'Italia sa fare sistema quando vuole''. Gli ultimi lavori dell' artista bolognese, di grande impatto visivo, resteranno esposte fino ad aprile 2024. Rivalta, affermato in Italia e all' estero, da tempo trae ispirazione dal mondo animale creando sculture in bronzo, alluminio o fibra di vetro in grandi dimensioni che ne amplificano la maestosità e la natura enigmatica. Nei due spazi della capitale irlandese saranno in mostra una decina di opere, realizzate dalla fonderia De Carli: gli esemplari della serie Bufale, appunto, nel verde di Lucan House, a pochi chilometri dal centro della città. All'ingresso della antica villa, riprogettata nello stile palladiano intorno al 1780 e divenuta dal 1954 residenza dell' Ambasciatore d' Italia in Irlanda, verrà posto un Cavallo in vetroresina bianca in omaggio alla cultura irlandese. La leonessa, anche questa in bronzo, sarà collocata nella piazza del Dublin Castle, sede degli eventi pubblici più importanti e luogo molto amato da dublinesi.

L'impulso a lavorare sui leoni è arrivato a Rivalta da Cristiana Collu nel 2017, quando è stato dato avvio a una ricca produzione di sculture tuttora esposte e, in parte, entrate nella collezione permanente della Galleria Nazionale d' Arte Moderna e Contemporanea che ha sede a Roma. "La bufala - spiega l' artista - è un'animale che mi ha coinvolto molto e che negli anni ho ricreato più volte , alimentando un ciclo scultoreo arrivato oggi a 14 opere. È un animale antigrazioso, ma dotato di una pacatezza e di una fermezza che lo rendono unico. Le origini asiatiche del bufalo, arrivato in Italia in età longobarda, per diventare una specie autoctona come quella che conosciamo oggi, connotano questo animale in qualche modo divenuto mediterraneo e, in particolare, un simbolo della cultura culinaria italiana''. (ANSA).