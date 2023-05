Vietnam: il design industriale italiano in mostra ad Hanoi

(ANSA) - HANOI, 28 MAG - Le eccellenze del design industriale italiano sono le protagoniste della mostra "Created in Italy.

Un'attitudine all'impossibile": 31 oggetti che rappresentano l'innovazione tecnologica della manifattura italiana. Ideata dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, progettata dallo Studio Mario Trimarchi e curata dai vincitori del Compasso d'Oro Odo Fioravanti, Giulio Iacchetti e Francesca Picchi, la mostra "Created in Italy" incarna lo spirito inventivo, la meticolosa ricerca di nuove soluzioni e un costante bisogno di sperimentare e spingere i limiti dei materiali.

In altre parole, la capacità di "trasformare l'impossibile in possibile".

Il risultato di questa "ricerca della perfezione" è una caratteristica insita nel design italiano: il connubio tra bellezza e funzionalità, dove il gusto per le cose ben fatte va di pari passo con lo scopo di migliorare la vita quotidiana delle persone.

"L'Italia è particolarmente forte nei settori manifatturieri di fascia alta, leader nell'economia circolare, nell'inclusione, nell'innovazione e nella sostenibilità, temi cruciali per il futuro e al centro della candidatura di Roma ad Expo 2030" ha detto l'Ambasciatore italiano ad Hanoi Antonio Alessandro inaugurando la mostra.

Portata in Vietnam dall'Ambasciata d'Italia in occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, come omaggio al contributo delle imprese italiane allo sviluppo dell'industria manifatturiera in Vietnam, la mostra è stata allestita presso il Museo di Hanoi e sarà possibile visitarla fino a domenica 18 giugno 2023. (ANSA).