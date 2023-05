Giornata Europa: a Sofia mostra su illustrazione italiana

(ANSA) - SOFIA, 10 MAG - Il 9 maggio, in occasione della Giornata dell'Europa, l'Ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, e la Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, Maria Mazza, insieme al Ministro degli esteri bulgaro (ad interim) Ivan Kondov, all'Ambasciatrice di Svezia, Katarina Rangnitt, e alla Rappresentanza della Commissione Europea in Bulgaria, hanno inaugurato la mostra "Europa. L'illustrazione italiana racconta l'Europa dei popoli" presso l'anfiteatro "Kino & Bar Cabana", nelle vicinanze del Palazzo Nazionale della Cultura NDK.

Il progetto, che coinvolge grandi illustratori italiani già affermati a livello internazionale, è stato realizzato dalla Fondazione Torino Musei, in collaborazione con la Città di Torino, la Regione Piemonte e Palazzo Madama, con il patrocinio della Farnesina e del Ministero della Cultura. La mostra sarà esposta fino al 23 maggio.

Di elevato significato politico, etico e civico, l'esposizione si propone di illustrare al pubblico l'insieme dei valori fondanti la comunità degli Stati europei, componendo attraverso il linguaggio artistico un racconto attuale e creativo dell'Europa e dei suoi principi con un'illustrazione dedicata ad ognuno di essi, dalla libertà alla democrazia, dallo stato di diritto alla tutela dell'ambiente. Le opere evocano poi la storia di Torino, culla del Risorgimento e dell'indipendenza nazionale ma anche città da sempre multiculturale, e quella del Piemonte, regione del positivismo nelle scienze e nella ricerca, dall'agricoltura alla tecnica.

Gli illustratori invitati e i temi trattati sono: Matteo Berton - Palazzo Madama, Francesco Bongiorni - Torino, Riccardo Guasco - Piemonte, Camilla Falsini - Libertà, Elisa Seitzinger - Rispetto della dignità umana, Andrea Serio - Uguaglianza, Anna Parini - Democrazia, Francesco Poroli - Stato di diritto, Irene Rinaldi - Rispetto dei diritti umani, Lucio Schiavon - Fratellanza, Ale Giorgini - Lavoro, Emiliano Ponzi - Cultura, Bianca Bagnarelli - Pace, Marina Marcolin - Ambiente, Gianluca Folì - Scienza, Giulia Conoscenti - Inclusione, Rita Petruccioli - I Trattati di Roma, Gio Quasirosso - Ventotene. Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto, Manfredi Ciminale - Libertà. Aria, Luca Font - Libertà. Terra, Elisa Talentino - Libertà. Fuoco, Antonio Zeoli - Libertà. Acqua. (ANSA).