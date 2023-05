Ambasciatrice in Bulgaria inaugura scuola di lingua italiana

(ANSA) - SOFIA, 08 MAG - L'Ambasciatrice d'Italia in Bulgaria, Giuseppina Zarra, è stata, giovedì 4 maggio, ospite d'onore per il taglio del nastro in occasione dell'inaugurazione della nuova e moderna aula Stem (Science, technology, engineering, and mathematics) presso la scuola privata 'Tsar Simeon Veliki', situata nel villaggio di Ivanyane, dove dal prossimo anno scolastico sarà avviato lo studio della lingua italiana a partire dalla prima elementare.

L'Ambasciatrice Zarra è stata accolta dai fondatori del complesso scolastico Milen Vrabevski e Rositsa Vrabevska, nonché dalle direttrici, Maria Ivanova e Konstantina Nesheva.

All'evento ha preso parte anche il Presidente di Confindustria Bulgaria, Roberto Santorelli e la Direttrice di Confindustria Bulgaria, Mila Nenova.

Successivamente, tre alunne della seconda media, coadiuvate dalla loro insegnante di chimica e fisica Stanislava Stefanova, hanno condotto due esperimenti nella nuova aula Stem, mostrando come nella scuola si attui una metodologia didattica innovativa, che supera la lezione frontale e rende i bambini i veri protagonisti delle esperienze di apprendimento.

La scuola e il suo personale docente sono stati più volte premiati per il loro approccio innovativo, tra cui spiccano i risultati raggiunti proprio nelle materie Stem. (ANSA).