Un concerto ed una mostra a Beirut, un'oasi contro la crisi

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il quartetto del musicista Pasquale Porciello ha eseguito un concerto di musiche napoletane presso l'Ambasciata d'Italia a Beirut. Si tratta di un'iniziativa che si inserisce nell'ambito della mostra 'Rotating Art Exhibition' ospitata presso la sede dell'Ambasciata d'Italia e realizzata in partnership con "Gabriel Rizkallah Art Consultancy" e "Commercial Insurance" per creare un'oasi di speranza e bellezza nel mezzo dell'attuale crisi economica e mettere il Libano in prima linea nell'arte e nella creatività.

La mostra, curata da Gabriel Rizkallah, presenta le opere di 47 artisti emergenti dai diversi stili artistici. Inaugurando la mostra l'Ambasciatore d'Italia in Libano Nicoletta Bombardiere, ha detto che l'Italia è impegnata a continuare a sostenere l'arte e la cultura in Libano "perché crediamo che, anche in tempi molto complicati, la cultura non debba mai essere vista come un lusso e non debba mai essere trascurata. Più ricca è la cultura, più forte è l'identità di una nazione".

La mostra Rotating Art resterà aperta fino al 4 maggio presso la Sala dell'Ambasciata d'Italia - Baabda. (ANSA).