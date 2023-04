Inaugurata a Guadalajara la seconda edizione di Ecomondo

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 28 APR - L'Italia è presente con una nutrita delegazione di imprese alla seconda edizione della fiera Ecomondo Mexico, piattaforma di scambio di tecnologie e buone prassi in ambito di green economy.

L'evento, si legge in una nota, è stato inaugurato mercoledì presso l'Expo Guadalajara ed è stato promosso dal gruppo fieristico italiano IEG in partnership con il gruppo tedesco Hannover Messe.

19 le imprese italiane presenti alla manifestazione (di cui 13 con la regia di Ice), una partecipazione che fornisce una buona rappresentazione del know-how tecnologico italiano nel settore e un confronto di buone prassi su temi chiave legati al ciclo delle acque e dei rifiuti.

"Il Messico è un mercato da esplorare per la green economy.

L'entrata in vigore del nuovo accordo Nafta con Stati Uniti e Canada impone nuovi standard green che rappresentano un acceleratore di opportunità per l'industria e i servizi dell'economia circolare messicana" ha commentato l'Ambasciatore Luigi De Chiara al termine dell'inaugurazione.

"La seconda edizione di Ecomondo Mexico conferma un processo di crescita nel settore dell'economia circolare che potrà generare grandi opportunità per le imprese italiane in questo mercato", ha aggiunto. (ANSA).