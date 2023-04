I campioni italiani della scherma a Singapore

A Singapore i World Fencing Events: un inedito e innovativo genere di eventi ideato dalla Fpa (Fencing Professional Assembly) per portare questo sport poco conosciuto a Singapore a contatto diretto con il pubblico, con atleti di livello mondiale che partecipano a sfide e dimostrazioni, in un contorno dedicato alla promozione della scherma, unitamente alla trattazione di temi sociali e attività di networking e fund raising.

Gli eventi 2023 si svolgeranno in 5 esclusive venues distribuite su tutto il Mondo, selezionate ad hoc per garantire massima visibilità ed engagement di partner e sponsor nazionali e locali.

Gli atleti coinvolti nel primo evento di Singapore, che si terrà presso il Sofitel Sentosa Resort & Spa sabato 29 aprile, sono tutti atleti di vertice nel panorama schermistico internazionale e fanno parte del roster FPA.

Grazie al supporto della federazione di scherma locale Fencing Singapore (con cui Fpa ha stretto un accordo quinquennale), gli atleti NetxGen di Fpa Nicolò Bonaga e Elena Ferracuti scenderanno in pedana con le giovani promesse della scherma locale Julien Lim e Elle Koh, i Senior Athletes Edoardo Munzone e Paria Mahrokh affronteranno gli schermidori Senior di Fencing Singapore Simon Lee Renjie e Kiria Tikanah, mentre la sfida finale per la vittoria dell'Hyperwatch Roni messo in palio dal watchmaker Elvetico, vedrà sfidarsi in pedana il 2x Campione del Mondo Paolo Pizzo e Jian Tong Sito.

La delegazione Fpa ed i suoi atleti saranno i protagonisti di un evento presso la residenza dell'Ambasciatore italiano a Singapore Mario Vattani venerdì 28 aprile, per celebrare il completamento di un percorso nato con la firma dell'accordo di partnership con la federazione locale Fencing Singapore, tenutasi nell'ottobre del 2022 in presenza dell'Ambasciatore stesso. Il ricevimento in Residenza e la prima tappa dei World Fencing Events sono inoltre un importante prologo all'apertura dell'Italian Festival 2023, organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Singapore, in collaborazione con l'Agenzia per il Commercio Estero (Ice), la Camera di Commercio Italiana di Singapore (Iccs) e diverse associazioni italiane per mostrare le eccellenze italiane a Singapore, che si terrà da maggio a luglio.

Fpa si è rivolta alle Istituzioni Italiane a Singapore per ottenere supporto nelle proprie iniziative sin dal debutto del progetto, in virtù anche del rapporto esistente tra Fis (Federazione Italiana Scherma) e la Farnesina. Un progetto votato alla scherma, lo sport italiano più vincente nel mondo e metafora del successo nazionale all'estero.

"Siamo molto felici che Singapore sia stata scelta come prima tappa mondiale grazie al progetto FPA (Fencing Professional Assembly ) e i Word Fencing Events, per contribuire a diffondere pratica della scherma per tanti giovani nel Sud Est Asiatico", ha dichiarato l'ambasciatore Vattani: "Siamo convinti che dopo le restrizioni della pandemia, la scherma rappresenti oggi uno strumento educativo eccellente per la formazione del carattere e della personalità, lo sviluppo della nostra libera espressione mentale e fisica e la sperimentazione delle nostre capacità personali".

"Il supporto dell'Ambasciata Italiana a Singapore, insieme all'entusiasmo della comunità italiana nella Città" commenta Francesco Rossi - Founder & CEO di FPA - "è stato fondamentale per la riuscita di questa prima importante pietra miliare per il nostro circuito. Non potremmo pensare ad una Geografia migliore per raccontare la storia della Scherma e i successi Italiani all'estero, due percorsi da sempre legati l'uno all'altro".

La partnership Italia Singapore nasce inoltre su obiettivi sinergici delle due realtà. Sul lungo termine la creazione di una vera e propria "Wimbledon della Scherma", che supporti la promozione della disciplina olimpica - tradizionalmente ricca di risultati per l'Italia - presso tutta l'Asia. (ANSA).