Ambasciatore De Luca in visita in Bhutan con una delegazione Ue

(ANSA) - NEW DELHI, 28 APR - Si è conclusa oggi la visita ufficiale di tre giorni in Bhutan del rappresentante dell'Unione Europea Ugo Astuto, accompagnato da una delegazione di sedici ambasciatori europei, tra i quali l'ambasciatore d'Italia a New Delhi Vincenzo de Luca.

Dopo l'udienza dal re del Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, la delegazione ha avuto incontri con il premier e con i ministri degli Esteri, delle Finanze, dell'Interno, dell'Agricoltura e dell'Energia del Paese, oltre a rappresentanti di varie commissioni parlamentari e di organizzazioni della società civile.

L'Europa è stata partner di primo piano del Bhutan sin dagli anni Ottanta e ha sviluppato programmi di collaborazione sul cambiamento climatico, sul rafforzamento delle capacità istituzionali e nel settore alimentare. Grazie alla recente evoluzione economica che ha fatto del Bhutan un Paese a medio reddito, la collaborazione si è trasformata, passando dall'aiuto allo sviluppo alla promozione di relazioni commerciali ed investimenti.

In considerazione di quest'evoluzione, l'Italia ha avanzato la proposta, positivamente accolta dalle autorità buthanesi, di incontri con la comunità d'affari italiana ed europea presente in India. Pur nelle limitate dimensioni del mercato locale, gli operatori discuteranno le possibilità di commercio e di scambio di tecnologie nei settori idroelettrico, agricolo e nel food processing, nel trattamento dei rifiuti, nella gestione delle risorse idriche e nella cultura.

Nel corso della visita, l'ambasciatore de Luca ha incontrato rappresentanti dell'Associazione Italia-Bhutan, realtà molto attiva nel sostegno e nell'ospitalità degli studenti buthanesi in Italia. (ANSA).