Seychelles, l'ambasciatore Natali incontra il presidente

(ANSA) - NAIROBI, 27 APR - L'ambasciatore d'Italia accreditato presso le isole Seychelles, Roberto Natali, ha incontrato oggi nella capitale Victoria, il presidente della Repubblica insulare, Wavel Ramkalawan, con il quale, dopo la cerimonia di presentazione delle lettere credenziali, si è intrattenuto in una lunga e cordiale conversazione.

All'incontro, che si è svolto nel palazzo presidenziale, erano presenti anche il vicepresidente Ahmed Afif, il ministro degli Affari esteri, Sylvestre Radegonde e il console onorario d'Italia nelle Seychelles, Massimiliano Zaccari.

Il colloquio ha permesso di passare in rassegna alcune questioni di reciproco interesse su cui poter utilmente sviluppare la collaborazione bilaterale tra l'Italia e l'arcipelago al largo dell'Africa orientale che conta 115 isole.

Da parte seicellese è stata mostrata particolare attenzione a possibili percorsi di formazione del personale locale in specifici settori, quali quello della sanità, della protezione dell'ambiente, del contrasto al traffico di droga, e della polizia penitenziaria.

Dal canto suo il diplomatico ha ricordato il margine di potenziamento della già importante presenza turistica italiana per la rinomata destinazione africana, nonché dell'incremento dell'interscambio commerciale. Anche l'impegno italiano nel settore della sicurezza marittima nella regione è stato oggetto di attenzione, con particolare riferimento alla partecipazione della Marina Militare italiana all'operazione Atalanta. (ANSA).