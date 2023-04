Georgia: premiazione Stem Study Visit to Italy 2023

(ANSA) - ROMA, 27 APR - In occasione della Giornata Italiana dell'Innovazione e della Ricerca, in Georgia sono stati premiati due innovatori georgiani, Mariam Zenaishvili e Toma Pirtskheliani, nell'ambito del programma "Stem Study Visit to Italy" - 2023, che consiste in un'opportunità per acquisire esperienza in settori cruciali come la trasformazione digitale, il supporto allo sviluppo imprenditoriale, i programmi per startup. L'evento, che si è svolto lo scorso 21 aprile, si è tenuto presso la sede dell'Agenzia per l'innovazione e la tecnologia della Georgia (Gita) e nell'occasione è stato firmato un nuovo accordo di partenariato fra Gita e Cotec (Fondazione per l'Innovazione Tecnologica), potenziando così ulteriormente la già solida cooperazione tra Italia e Georgia nei settori correlati.

Presente l'Ambasciatore d'Italia in Georgia, Enrico Valvo, che ha accolto il "forte sostegno pubblico e l'affetto che circonda questa iniziativa". L'Ambasciatore ha poi aggiunto che "l'Italia può essere un partner chiave per la Georgia, contribuendo a individuare soluzioni per migliorare le competenze della forza lavoro e avvicinarsi ai migliori standard dell'Ue, condividendo al contempo le migliori pratiche. E ovviamente va in entrambe le direzioni". Valvo ha anche menzionato il prestigio delle Università e delle strutture di Ricerca italiane, e i record dell'industria nazionale nei settori dell'automazione, della sicurezza informatica, dell'industria spaziale e della competenza, con profonde radici di know-how nella produzione, gestione e contributo alle attività del Stazione Spaziale Internazionale. (ANSA).