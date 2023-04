Nuovo sito web per l'ambasciata d'Italia in Brasile

(ANSA) - BRASILIA, 26 APR - Da oggi è entrato in funzione il nuovo sito web dell'ambasciata d'Italia in Brasile. Frutto di una riprogettazione tecnica e grafica, ha l'ambizione di essere più facilmente consultabile, con quattro sezioni principali: 'Chi siamo', 'Italia e Brasile', 'Servizi Consolari e Visti' e 'Notizie''.

In risalto quindi i temi di maggiore interesse: 'Argomenti in evidenza', insieme a comunicazioni dell'ambasciata con 'Notizie e Comunicati Stampa'. e poi principali portali del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

I nuovi menù a discesa laterali e la rinnovata guida di navigazione, spiega un comunicato, "aiutano nell'esplorazione del sito, con un'apposita barra di ricerca dinamica nella 'home page'".

Nel corso dei prossimi mesi anche gli uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura in tutto il Brasile avranno siti web rinnovati.

La consultazione del nuovo sito dell'ambasciata può avvenire tramite l'indirizzo https://ambbrasilia.esteri.it/it/. (ANSA).