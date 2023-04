Incontri e scambi tra la moda italiana e quella sudafricana

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 24 APR - L'Ambasciata d'Italia a Pretoria ha annunciato la terza edizione dell'iniziativa "Fashion Bridges - I Ponti della Moda", realizzata in collaborazione con Polimoda Firenze, Camera Nazionale della Moda Italiana di Milano (Cnmi) e South African Fashion Week (Safw) e con il sostegno del Centro di Firenze per la Moda Italiana. Il progetto mira a sviluppare nuovi partenariati tra le industrie della moda italiana e sudafricana, con particolare enfasi sui settori dei macchinari tessili, lana, mohair, cotone e pelle, e intende promuovere giovani talenti, mediante la formazione e l'internazionalizzazione, nonché l'esposizione alle tendenze e alle creatività dei due paesi. Due sono gli stilisti che hanno sfilato alla Safw di Johannesburg il 21 aprile: Federico Cina per l'Italia e Lezanne Viviers per il Sudafrica, alla presenza del Ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor. Hanno partecipato alla Safw il Direttore Massimiliano Giornetti e il Professor Filippo Fanini di Polimoda oltre alla Responsabile Relazioni Internazionali e Progetti Commerciali di Cnmi,Paola Ciolina.

Federico Cina ha presentato la sua collezione autunno-inverno "Appartamento", ispirata alle sue radici romagnole e alla tradizione artigianale italiana. "Appartamento" Fw23/24 è stata un'occasione per riflettere su me stesso e aprirmi ancora di più al mio pubblico. Raccontare cos'è per me la casa e l'importanza che ha avuto nella mia infanzia ha rispolverato vecchi ricordi: la camera dei nonni, i cuscini del soggiorno, le sedie traballanti della cucina, le coperte sovrapposte e la tavolozza dei colori, che riflette il calore di quegli spazi che ti avvolgono e ti fanno sentire al sicuro. Da giovane designer, il mio obiettivo è sempre riuscire a comunicare qualcosa attraverso la mia arte. Con "Appartamento" ho voluto far capire come la casa non sia esclusivamente uno spazio fisico; molto più spesso di quanto pensiamo e' un luogo della psiche, che stabilisce associazioni inconsce che ognuno di noi interpreta in modo diverso". Lezanne Viviers ha presentato la collezione "Karoo, Land of Thirst", ispirata ai vari paesaggi del Karoo, regione semi-desertica del Sudafrica, realizzata con tessuti naturali e lavorazioni artigianali locali, e curata con input del Direttore Giornetti e degli insegnanti di Polimoda.

I due stilisti sfileranno ancora presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Cape Town il 26 aprile.

Le dimensioni commerciali e della formazione costituiscono parte integrante dell'iniziativa. Domenica 23 aprile si è tenuto a Johannesburg l'evento "Fashion Bridges Showroom", in collaborazione con Safw, con la partecipazione dei principali attori del settore moda in Sudafrica. Sono intervenuti l'Ambasciatore Paolo Cuculi, il Direttore Massimiliano Giornetti, il Presidente di Cnmi, Carlo Capasa, in video, e la dottoressa Paola Ciolina, la fondatrice della Safw Lucilla Booyzen, gli stilisti Federico Cina e Lezanne Viviers e un rappresentante della catena sudafricana Mr Price.

Gli ospiti hanno avuto l'opportunità di condividere esperienze e stringere nuovi contatti tra eccellenze italiane e sudafricane del settore. Federico Cina incontrerà numerosi operatori economici della moda anche a Cape Town. (ANSA).