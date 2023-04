Messico: aperta linea 2 del Mexicable a tecnologia italiana

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 31 MAR - Alla periferia settentrionale di Città del Messico è stata inaugurata la Linea 2 del Mexicable, una cabinovia realizzata dall'italiana Leitner, leader mondiale nella costruzione di funivie, alla presenza dell'ambasciatorer italiano Luigi De Chiara, della ditta italiana, Martin Leitner, e del governatore dello Stato del Messico, Alfredo del Mazo.

La linea 2 del Mexicable collega alcune delle aree più sovrappopolate e povere della periferia dell'area metropolitana con il centro della capitale messicana, sulla rotta tra Ecatepec e Indios Verdes, facilitando la mobilità di oltre 30.000 utenti al giorno.

Con un investimento di 2.500 milioni di pesos (circa 127 milioni di euro) questa nuova linea di trasporto urbano dispone di 283 cabine, sette stazioni ed è collegata con la metropolitana di Città del Messico e con diverse linee di trasporto della rete Metrobus.

La nuova infrastruttura ridurrà i tempi di trasferimento fra Ecatepec e la stazione della metropolitana Indios Verdes di quasi un terzo. Ognuna delle stazioni, si è appreso, dispone di zone di salita e discesa, ascensori e servizi igienici.

Diffondendo la notizia dell'inaugurazione via Twitter, l'ambasciata d'Italia in Messico ha ricordato che il progetto, "con tecnologia 100% italiana", è "una soluzione economica, sicura e sostenibile per migliaia di persone nella Valle del Messico". (ANSA).