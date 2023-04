'La città di domani' all'Ambasciata d'Italia a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 30 MAR - L'Ambasciata d'Italia a Berlino ha ospitato questa sera l'evento "La città di domani. Design e dati per un nuovo futuro urbano", programmato nell'ambito della settima edizione dell'Italian Design Day. Ospite dell'appuntamento è stato l'architetto e urbanista italiano Carlo Ratti, che dopo un intervento iniziale si è intrattenuto in una conversazione con il prof. Hans Joachim Schellnhuber, fondatore e direttore emerito dell'Istituto di Potsdam per la ricerca sull'impatto climatico. Lo scambio è stato moderato da Christian Bracht, editore di Sleek Magazine.

Come riporta la stessa Ambasciata, al centro dell'evento c'è stata la "proiezione futura delle città, soprattutto in termini di sostenibilità urbana, innovazione e consapevolezza climatica". In quest'ottica Carlo Ratti ha presentato anche il suo progetto per Roma Expo 2030, che "discende dalle sue teorie sull'architettura senziente e sul funzionamento delle smart cities." L'ambasciatore Armando Varricchio ha ricordato in apertura che "parlare del volto futuro di una città significa parlare del volto futuro delle nostre società, delle interazioni umane e dei servizi a cui ognuno di noi potrà accedere", poiché circa il 60% della popolazione mondiale entro la metà del secolo vivrà in città. In questo senso anche la candidatura di Roma a Expo 2030 assume una valenza particolare: "Expo porta l'opportunità di fare di Roma - che sta moltiplicando l'impegno in sostenibilità e consapevolezza ambientale - una città leader nel movimento globale delle smart cities e per la transizione energetica", ha detto Varricchio.

Per Carlo Ratti "al centro del design italiano c'è l'impegno per l'innovazione e il confronto costante con i mutevoli contesti sociali. Questo concetto si manifesta perfettamente nella proposta di Roma di ospitare l'Expo 2030". (ANSA).