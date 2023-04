Cuba: Ue, via a progetto di co-creazione Europa-Caraibi

(ANSA) - L'AVANA, 30 MAR - Il Cluster EUNIC (Rete degli Istituti nazionali di cultura dell'Unione europea) a Cuba ha presentato ieri il progetto 'Europe-Caribbean Co-Creation Hub' presso la sede dell'Ufficio regionale della Cultura per l'America Latina e i Caraibi dell'Unesco.

Questo progetto, riferisce un comunicato, "stanzierà un sostegno finanziario per lo sviluppo di progetti di co-creazione tra giovani artisti dei Caraibi e dell'Europa nella capitale cubana, con l'obiettivo di promuovere le relazioni culturali tra le due regioni".

Durante la sua presentazione, Giulio del Federico, vice capo missione dell'ambasciata d'Italia a Cuba, che ha la presidenza di turno del Cluster EUNIC, ha affermato che "L'Avana, con la sua intensa vita culturale e il suo spirito cosmopolita, ha tutte le caratteristiche perché i giovani creatori la prendano come spazio di riferimento: un 'hub' creativo".

Con questa iniziativa - ha quindi sottolineato - il Cluster EUNIC vuole scommettere sul prestigio della capitale cubana in campo culturale per rafforzare i profondi legami tra Europa e Caraibi".

Il progetto 'Europe-Caribbean Co-Creation Hub' è cofinanziato da EUNIC Global, associazione tra gli Istituti europei di cultura con sede a Bruxelles, e dalle ambasciate di Italia, Spagna e Francia all'Avana. Inoltre, dispone della consulenza tecnica e del supporto del Programma UNESCO Transcultura: 'Integrare Cuba, i Caraibi e l'Unione Europea attraverso la Cultura e la Creatività', finanziato dall'Unione Europea.

"L'Unesco - ha sottolineato la direttrice dell'Ufficio regionale della Cultura per l'America Latina ei Caraibi, Anne Lemaistre, è lieta di sostenere l'iniziativa per generare opportunità per i giovani artisti di continuare a creare e contribuire al dialogo interculturale, la coesione, e lo sviluppo sociale e sostenibile".

Il bando per la presentazione di progetti è aperto a giovani creatori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini e residenti permanenti di uno degli Stati membri della Unione Europea e Paesi associati.

Il Cluster EUNIC a Cuba è stato creato nel 2018 per promuovere le relazioni culturali tra Cuba e l'Europa. Nella presentazione è stata rinnovata anche la 'Carta del Cluster' con il Comitato della Società "Dante Alighieri" e le ambasciate di Grecia, Paesi Bassi e Bulgaria all'Avana come nuovi membri del gruppo. (ANSA).