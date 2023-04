Argentina, un Master in Studi della Collettività Italiana

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - L'Ambasciata d'Italia in Argentina e le nove rappresentanze consolari italiane nel Paese supportano la "Diplomatura (Master) in Studi e Gestione delle istituzioni della Collettività Italiana in Argentina" coordinata dal Centro Italo-Argentino di Studi Avanzati (CIAAE - Centro Ítalo Argentino de Altos Estudios) dell'Università di Buenos Aires. Il Master si rivolge principalmente a giovani italiani e italo-argentini con età fino a 35 anni interessati alle diverse istituzioni della comunità italiana in Argentina incentivando la creazione di progetti innovativi. La "Diplomatura" si realizzerà in modalità ibrida attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Facoltà di Scienze Economiche dell'Università di Buenos Aires e avrà una durata complessiva di sette mesi, da aprile a novembre 2023. Termine massimo per avanzare le candidature è il prossimo 12 aprile, per un numero massimo di 80 studenti. La procedura di selezione terrà conto di età, parità di genere, distribuzione geografica, cittadinanza, conoscenza della lingua italiana, partecipazione all'interno della comunità e motivazioni personali di ciascun candidato. (ANSA).