Agricoltura: a Skopje seminario su gestione integrata parassiti

(ANSAmed) - SKOPJE, 30 MAR - Si è svolto oggi presso il Club dei Membri del Parlamento di Skopje, il seminario "Gestione integrata dei parassiti: opportunità per gli agricoltori", nell'ambito del twinning finanziato dell'Unione Europea per il miglioramento delle capacità amministrative e operative delle autorità della Macedonia del Nord in materia di protezione delle specie vegetali e verso l'allineamento agli standard europei richiesto dai negoziati di adesione. Tale progetto è guidato dall'Italia, attraverso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo rurale e dell'Alimentazione della Grecia.

I lavori del seminario - coordinati dal Resident Twinning Adviser Gianluca Governatori - sono stati aperti dall'Ambasciatore Andrea Silvestri, assieme al Vice Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia idrica Vjollcë Berisha e all'Ambasciatore greco Sofia Philippidou.

Silvestri ha sottolineato l'importanza di questo progetto come opportunità di cooperazione istituzionale attraverso cui l'Italia mette a disposizione della Macedonia del Nord le proprie competenze come Paese europeo che è "leader mondiale nel campo della sicurezza alimentare e della protezione delle specie vegetali" oltre che "modello globale nella sostenibilità della produzione agroalimentare". Il progetto in questione si concentra sulla gestione integrata dei parassiti, sistema che permette una crescita sana delle coltivazioni agricole, minimizzando la distruzione dell'eco-sistema e favorendo meccanismi naturali di controllo dei parassiti. È anche uno strumento per limitare al minimo l'uso di pesticidi e i rischi per la salute umana e per l'ambiente. Secondo l'Ambasciatore si tratta un progetto particolarmente importante, alla luce dell'apertura dei negoziati di adesione all'UE lo scorso luglio e tenuto conto che lo screening già avviato si concentrerà a breve proprio sul settore agricolo.

Silvestri ha anche ricordato il memorandum d'intesa concluso lo scorso anno tra Italia e Macedonia del Nord nel campo dell'agricoltura, al fine di favorire gli scambi di esperienze e buone pratiche, anche per quanto riguarda i controlli fitosanitari, nonché il ciclo di eventi pubblici AAA (Agricoltura Alimentare Ambiente) organizzati dall'Ambasciata per condividere l'esperienza dell'Italia in materia di agricoltura e trasformazione alimentare, di cui il seminario rappresenta il quinto appuntamento. (ANSAmed).