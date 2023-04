Un nuovo Desk Paese dell'Ice in Uruguay

(ANSA) - MONTEVIDEO, 29 MAR - L'Ambasciata d'Italia in Uruguay ha inaugurato un nuovo Desk Paese Uruguay dell'Agenzia per la promozione delle imprese italiane all'estero Ice. Il nuovo Ufficio, si legge in una nota, "consentirà di rafforzare i servizi a beneficio delle imprese italiane e agevolare la penetrazione dei prodotti 'made in Italy' in Uruguay".

L'iniziativa "risponde alla forte crescita dell'interscambio commerciale tra Italia e Uruguay, che ha raggiunto nel 2022 i 762 milioni di euro, superando di quasi il 40% i flussi registrati nell'anno precedente".

"Il 'Sistema Italia' in Uruguay in questo modo si rafforza a sostegno delle imprese italiane che sempre più vedono nell'Uruguay un mercato di sbocco per i loro prodotti: l'export dall'Italia verso l'Uruguay è aumentato del 38% in un anno e l'Ambasciata e l'ICE sono al loro fianco" ha dichiarato l'Ambasciatore Giovanni Iannuzzi di fronte ai rappresentanti di circa novanta imprese italiane e uruguaiane interessate a prodotti italiani presenti all'evento presso la Residenza dell'Ambasciata.

Il Direttore dell'Ufficio ICE di Buenos Aires, Gianni Loreti, ha quindi presentato i servizi che potrà offrire il nuovo "Desk" dell'Agenzia a Montevideo e il Presidente della Camera Mercantil Uruguay-Italia, Carlos Steneri, ha illustrato il programma di lavoro dell'istituzione, in un'ottica di piena integrazione con l'attività di promozione svolta dall'Ambasciata. La circostanza ha anche offerto l'occasione per la presentazione della candidatura di Roma quale Sede dell'Esposizione Universale del 2030. (ANSA).