Aeronautica militare italiana, celebrati a Washington i 100 anni

(ANSA) - WASHINGTON, 29 MAR - La giornata di celebrazioni del centenario dell'Aeronautica italiana a Washington si è conclusa con un ricevimento ospitato dall'Ambasciata d'Italia a Washington e organizzato dall'Ufficio dell'Addetto alla Difesa, presenti esponenti delle Forze Armate e del Dipartimento di Stato Usa e rappresentanti di Paesi alleati e partner.

"Non potremmo 'volare verso il futuro' se non insieme al nostro più stretto e forte alleato, gli Stati Uniti", ha evidenziato in apertura l'Ambasciatrice d'Italia, Mariangela Zappia, parafrasando lo slogan scelto per le celebrazioni e richiamando i punti cardine della collaborazione tra Italia e Stati Uniti in campo aeronautico e aerospaziale. Lungo le stesse linee è intervenuto il Segretario della Air Force americana, Frank Kendall, che ha valorizzato la partnership di difesa bilaterale e l'impegno dell'aviazione italiana e di tutte le forze armate del nostro Paese in ambito Nato, anche con le attività di air policing in Europa in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. L'Addetto alla Difesa a Washington, Generale Maurizio Cantiello, ha richiamato i principali traguardi raggiunti dall'Aeronautica militare italiana nei suoi primi 100 anni, evidenziando come molti di essi siano stati raggiunti insieme agli Stati Uniti.

Le celebrazioni a Washington sono iniziate con una cerimonia dell'alza bandiera in Ambasciata e la deposizione di una corona di fiori presso la tomba del milite ignoto al cimitero militare di Arlington, cerimonia arricchita dal passaggio di quattro aeroplani dell'aviazione americana pilotati da 8 piloti italiani impegnati come istruttori presso la base aerea di Sheppard in Texas. (ANSA).