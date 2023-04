Aeronautica Militare, Italia organizza mostra all'Onu a New York

(ANSA) - NEW YORK, 29 MAR - La rappresentanza d'Italia all'Onu darà il via alle celebrazioni al Palazzo di Vetro il 17 aprile per il 100esimo anniversario dell'Aeronautica Militare con una mostra multimediale co-organizzata con il ministero della Difesa e l'Aeronautica Militare.

Intitolata Growing Peace, coltivare la pace, l'esposizione racconterà 70 anni di partecipazione dell'Aeronautica italiana al peacekeeping delle Nazioni Unite, evidenziando il contributo e il sacrificio delle donne e uomini nell'ambito di molte missioni di pace Onu nel mondo, dai Balcani all'Africa, dal Medio Oriente all'Asia. Perché "la pace è il carburante che alimenta i nostri aerei e i nostri cuori e li spinge all'azione". La mostra sarà visitabile dal 17 aprile al 28 aprile. (ANSA).