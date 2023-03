Sottogretario Silli visita stabilimento Pirelli in Messico

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il Sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, in Messico dove ieri ha riconsegnato al Governo 43 reperti archeologici recuperati nel corso di diverse indagini condotte dai nuclei carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e restituiti dall'Italia, ha visitato lo stabilimento Pirelli a Silao. Su twitter Silli ha commentato:"La presenza di Pirelli in Messico significa importanti investimenti e più di 3 mila dipendenti. Passione, ricerca, sostenibilità ed innovazione tutte italiane".

Nell'ottobre scorso, in occasione del decimo anniversario della fondazione della fabbrica di Silao, Pirelli ha annunciato l'avvio di un investimento da 114 milioni di euro finalizzato ad aumentare ulteriormente la produzione High Value del sito produttivo messicano. L'investimento consentirà di incrementare a regime entro il 2025 la capacità produttiva di oltre un milione di pezzi per un totale di 8,5 milioni di pneumatici (dai 7,2 milioni di fine 2022), con un'espansione della superficie produttiva di 16mila metri quadri a oltre 220mila metri quadri.

L'incremento produttivo e l'ulteriore miglioramento si accompagneranno con la creazione di 400 nuovi posti di lavoro per un totale a regime pari a 3.200 persone. (ANSA).