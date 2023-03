Australia:la console Pappalardo incontra Elisabetta Barberio

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il Console Generale d'Italia a Melbourne, Hanna Pappalardo, ha ricevuto Elisabetta Barberio, docente di fisica delle particelle all'Università di Melbourne e direttore del Centro di Eccellenza Arc per la fisica delle particelle di materia oscura. L'italiana Elisabetta Barberio, laureata all'Università di Bologna e con un dottorato in fisica all'Università di Siegen, in Germania, è stata ricercatrice presso il Cern di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, contribuendo alla scoperta del bosone di Higgs. Da anni Barberio è impegnata nel contrasto alla disparità di genere, con l'iniziativa Stem Women dell'Australian Academy of Science. (ANSA).