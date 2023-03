Arrivati in Messico i reperti recuperati dai Carabinieri

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Sono arrivati in Messico i 43 reperti archeologici restituiti dall'Italia recuperati nel corso di diverse indagini condotte dai nuclei carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, Ancona, Napoli, Udine. La cassa contenente vasi, sculture ed elementi votivi, di incommensurabile valore storico, risultati appartenenti al patrimonio culturale messicano, ha viaggiato al seguito del vice ministro degli Esteri, Giorgio Silli, e della ministra della Cultura messicana, Alejandra Frausto, sul nuovo volo diretto dell'Aeromexico che collegherà Roma con Città del Messico.

Presente alla cerimonia di restituzione del materiale anche l'Ambasciatore d'Italia in Messico Luigi de Chiara.

"La cooperazione tra Italia e Messico si traduce in risultati concreti", ha commentato su twitter il sottosegretario messicano, Maximiliano Reyes Zuniga. I reperti restituiti risalgono al periodo compreso tra il III e il VIII sec. d.C e il XIII e il XVI sec. d.C. e provengono dalle regioni Maya, Totonaca, Teotihuacan, nonché dall'Altipiano centrale e dalla costa del Golfo del Messico. (ANSA).