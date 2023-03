Malta: l'ambasciata d'Italia celebra il Tricolore

(ANSA) - LA VALLETTA, 24 MAR - "Malta conosce e apprezza l'Italia come nessun'altro Paese al mondo". Così l'ambasciatore d'Italia a Malta, Fabrizio Romano, ha introdotto la serata organizzata per celebrare il Tricolore e l'Unità d'Italia con un evento che ha declinato i "Tre principali linguaggi dell'Italia nel mondo: musica, poesia e cucina" con i brani presentati dal compositore ed ingegnere aerospaziale Leonardo Barillaro, la lettura di brani del volume Bandiera Madre recitati dall'attore Giovanni Costantino e con una cena presentata dalla Accademia Italiana della Cucina, con un menù dedicato alla Spedizione dei Mille ed alle quattro regioni che ne furono teatro.

Tra i circa duecento invitati allo storico Casinò Maltese della Valletta, sede del club dei professionisti della giustizia e nel 1949 frequentato anche dalla futura regina Elisabetta, il presidente del parlamento maltese, Angelo Farrugia in rappresentanza del governo, i due precedenti ministri degli esteri Evarist Bartolo ed Alex Sciberras Trigona, nonché il nunzio apostolico per Malta e Libia, monsignor Tan Fai.

La serata è stata realizzata con la collaborazione della Fondazione italiani.it e della delegazione di Malta dell'Accadema Italiana della Cucina e con il sostegno di alcuni sponsor tra cui Life Events e Nestlè. Al termine della cena, preparata dallo chef Gordon Amato, agli invitati è stato fatto omaggio del volume 'Bandiera Madre - I tre Colori della vita' scritto da Ugo Bellocchi ed edito da Scripta Maneant per la Giornata Nazionale del Tricolore. (ANSA).