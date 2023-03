Cuba: avanza progetto Italia su archeologia e sostenibilità

(ANSA) - L'AVANA, 24 MAR - Una delegazione italiana del progetto 'Arqueo-Cuba: archeologia e sostenibilità ambientale', programma di cooperazione e formazione per la cura e la gestione sostenibile del patrimonio archeologico cubano, sta svolgendo una missione nell'isola caraibica che si concluderà il 4 aprile.

Si tratta, si legge in un comunicato, di due settimane di incontri, laboratori, visite e sopralluoghi per contribuire concretamente alla progettazione di un modello di gestione delle due aree target cubane scelte come oggetto di sperimentazione, a cominciare da Polvorin San Antonio e sito aborigeno di Guasabacoa nel Cayo Blanco della Baia de L'Avana.

Arqueo-Cuba è un programma finanziato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), nell'ambito della 'Promozione dei partenariati territoriali e implementazione territoriale dell'Agenda 2030'.

L'ente proponente del progetto è il comune di San Felice Circeo, mentre la Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali è partner insieme a la Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana (Ohch), alla Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas (Ohcm), alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali dell'Università degli studi di Roma 'Sapienza', l'Ente Parco nazionale del Circeo, e l'Arci culture solidali (Arcs).

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, durante la missione, cura il laboratorio 'Gestionando, participando', un percorso formativo che, procedendo dall'analisi di casi di studio e buone pratiche, conduce a una riflessione condivisa per la progettazione di un parco archeologico fondato sui principi di sostenibilità, accessibilità e partecipazione.

In occasione di questa missione, l'intera delegazione è stata invitata presso l'ambasciata d'Italia a L'Avana, dall'ambasciatore Roberto Vellano, accompagnato dal vice capo missione, Giulio del Federico. (ANSA).