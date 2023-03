A Helsinki Ferragamo parla di un'impresa di successo

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Passione, coraggio, creatività e immaginazione, identità, tradizioni ed eleganza. Questi i valori che, secondo Leonardo Ferragamo, in base alla sua storia familiare, sono l'essenza di un'impresa di successo.

Figlio di Salvatore Ferragamo, fondatore della omonima azienda e presidente di Nautor's Swan, i cantieri finlandesi di proprietà noti per la produzione di Swan, Leonardo Ferragamo ha parlato della sua esperienza di imprenditore nell'ambito di un evento organizzato in occasione dell'Italian Design Day dall' all'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura in Helsinki in collaborazione con la "Allan and Bo Hjelt Art Foundation". L'iniziativa, accolta presso il Museo del Design, è stata aperta dall'Ambasciatore d'Italia a Helsinki, Sergio Pagano a cui è seguito l'intervento della CEO della Fondazione del Museo nazionale dell'Architettura e del Design, Kaarina Gould.

Nella sua prolusione Leonardo Ferragamo ha parlato della sua esperienza di imprenditore nel campo nautico e dei valori che, nella sua visione, devono connotare un'impresa di successo, tutto da declinare alla luce dell'evoluzione tecnologica, ma senza mai perdere di vista il focus sulla sostanza del prodotto offerto. Ha chiuso la conferenza il direttore del Museo del Design di Helsinki, Jukka Savolainen. (ANSA).