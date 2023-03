Presentata in Argentina l'eccellenza italiana nel restauro

(ANSA) - BUENOS AIRES, 23 MAR - Le prospettive di cooperazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali fra Italia e Argentina sono state al centro a Buenos Aires di una conferenza promossa dall'ambasciata d'Italia, e organizzata dall'Agenzia Ice, dal titolo 'Le Eccellenze del restauro italiano: La Veneria Reale', a cui hanno partecipato un centinaio fra professionisti del settore, giornalisti e rappresentanti istituzionali.

Introducendo i lavori il direttore dell'Ice Argentina, Gianni Loreti, ha osservato che in passato la pandemia ha frenato la cooperazione italo-argentina in molti settori, fra cui quello della conservazione e del restauro di cui l'Italia conta eccellenze in tecnologica e know-how quali il Centro di conservazione e restauro La Venaria reale di Torino".

Loreti ha poi ricordato che la conferenza è l'ultimo elemento di un trittico di iniziative organizzate in Argentina nell'ambito dell'Italian Design Day, che hanno visto l'intervento presso l'Istituto italiano di cultura dell'architetta Raffaella Mangiarotti, e l'inaugurazione di una mostra fotografica sul design e la sostenibilità presso il museo di Architettura di Buenos Aires.

Nel suo saluto l'ambasciatore Fabrizio Lucentini ha sottolineato che dopo il contributo offerto al Teatro Colon nell'ambito del programma Divina Italia con una produzione del Teatro regio del Faust (diretta da Stefano Poda), Torino è di nuovo in primo piano con la presenza con noi di due esperte de La Venaria Reale (Silvia Sabato e Sara Abram), che propongono ai partner argentini progetti comuni in un settore importante come il restauro e la conservazione".

Sono quindi intervenuti Rubén Eduardo Vera, rappresentante a Buenos Aires di ICOMOS (Consiglio internazionale sui monumenti e i siti) di Buenos Aires e Carlos Susini Burmester, presidente della sezione argentina del CICOP (Centro internazionale per la conservazione del patrimonio).

Entrambi hanno ricordato gli storici legami italo-argentini in questo settore, e l'intervento di architetti italiani in palazzi e monumenti emblematici del Paese, non esitando a definire l'Italia "un faro nelle tecniche di conservazione e restauro sia dal punto di vista teorico che pratico". (ANSA).