Macedonia Nord: amb.Silvestri incontra ministro della salute

(ANSAmed) - SKOPJE, 23 MAR - L'Ambasciatore d'Italia a Skopje Andrea Silvestri è stato ricevuto oggi dal Ministro della Salute macedone Fatmir Mexhiti , il quale ha espresso il suo sincero ringraziamento all'Italia per l'importante sostegno fornito nell'affrontare l'emergenza COVID-19. In particolare, l'Italia è stato il paese che ha donato il maggior numero di dosi di vaccino, ben 250.000, e ha contribuito al potenziamento delle strutture sanitarie ospedaliere in Macedonia del Nord attraverso un credito di aiuto che ha consentito l'acquisto di attrezzature per un valore di 1.4 milioni di euro. Da parte sua, l'Ambasciatore Silvestri ha ricordato gli importanti investimenti italiani già effettuati in campo sanitario, e ha confermato l'impegno del nostro Governo a sviluppare ulteriormente l'ottima collaborazione con le istituzioni della Macedonia del Nord. (ANSAmed).