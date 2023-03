Kosovo: a Pristina mostra fotografica dai satelliti

(ANSA) - PRISTINA, 23 MAR - La mostra "Looking beyond" è stata inaugurata oggi a Pristina con il curatore Filippo Maggia, uno degli esperti italiani celebri nel campo della fotografia contemporanea.

Filippo Maggia ha puntato più sull'aspetto artistico che su quello scientifico. L'obiettivo principale è quello di offrire al pubblico un senso delle vedute che vediamo quando siamo sull'aereo, cioè come appare il mondo in pezzi separati.

L'Ambasciatore d'Italia in Kosovo, Antonello De Riu, ha affermato che "le immagini presentate in questa mostra sono state riprese dalla costellazione di satelliti COSMO SkyMed che ha l'obiettivo di incrementare la ricerca italiana in ambito scientifico e spaziale e di sensibilizzare l'opinione pubblica sui molteplici usi della rilevazione satellitare tecnologie, soprattutto in campo agricolo, infrastrutture, prevenzione e gestione dei cambiamenti climatici e dei disastri ambientali" Il sindaco di Pristina, Përparim Rama, ha affermato che "per noi come capitale, è di grande importanza espandere lo spazio e l'istruzione per i nostri giovani e sono orgoglioso del lavoro svolto dal team dell'Osservatorio astronomico di Pristina, dove da un piccolo spazio hanno aperto un orizzonte oltre ciò che vediamo. In questo modo le nuove generazioni hanno la possibilità di vedere che oggi la scienza e la tecnologia servono per cose importanti".

La mostra è organizzata dall'Osservatorio Astronomico di Pristina in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Kosovo, promossa dal ministero degli Affari Esteri italiano con il contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e delle società e-GEOS e Telespazio, attive nel il campo delle soluzioni e dei servizi satellitari, L'Osservatorio Astronomico di Pristina, aperto per la prima volta nel 1977, dopo 43 anni di inattività e grazie al contributo della Missione ONU in Kosovo e del Comune di Pristina, ha riaperto i battenti nel 2022 con l'impegno di diversi giovani appassionati dello spazio. (ANSA).