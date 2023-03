Innovazione e startup, serata all'ambasciata d'Italia a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 23 MAR - L'Ambasciata d'Italia a Parigi ha ospitato ieri la serata inaugurale della seconda edizione di Smau Italy RestartsUp in Paris, manifestazione promossa dal 22 al 24 marzo da Smau, insieme a ICE Agenzia e all'ambasciata, per creare un ponte tra l'ecosistema italiano dell'innovazione, l'hub parigino e il mercato francese. Sono 35 le startup italiane partecipanti, insieme ai responsabili per l'innovazione di decine di grandi aziende italiane e francesi.

"Il settore dell'innovazione risulta centrale nella collaborazione tra Italia e Francia", ha sottolineato l'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro nel suo intervento di apertura. "Il Trattato del Quirinale conferma questo impegno al massimo livello tra i due Paesi: Parigi e Roma - ha proseguito l'ambasciatrice - attraverso meccanismi di cooperazione e concertazione, sosterranno l'innovazione in tutti gli ambiti essenziali della vita sociale ed economica, coinvolgendo attori pubblici e privati e lavorando insieme per il futuro e la competitività dell'Europa".

Già ospitata nel 2022 dall'Ambasciata in occasione della sua prima edizione, Smau Italy RestartsUp in Paris ha lo scopo di incoraggiare gli investitori e gli imprenditori francesi a scoprire come le startup e gli incubatori italiani siano attualmente in forte espansione, offrendo al contempo strumenti cruciali per l'innovazione aziendale e fungendo da ponte tra le imprese e il mondo della ricerca.

Assieme a corporate e startup, partecipano direttamente ai lavori anche quattro regioni italiane oggi tra le più dinamiche sul fronte dell'innovazione e startup: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna e Lazio, ciascuna presente con una propria delegazione di imprese innovative.

Nel corso degli incontri a Parigi, startup, imprese e grandi player del mercato internazionale discuteranno insieme forme e modalità innovative per affrontare le più rilevanti sfide del nostro tempo, quali mobilità elettrica, intelligenza artificiale, efficientamento energetico, digital health, blockchain, realtà aumentata, cybersecurity ed economia circolare. (ANSA).