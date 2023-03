Console Occhipinti, a Caracas passaporto italiano in tre giorni

(ANSA) - CARACAS, 23 MAR - A circa tre anni dal suo arrivo in Venezuela, il Console generale d'Italia a Caracas, Nicola Occhipinti, ha evidenziato i grandi risultati ottenuti in termini di rapidità, efficienza e trasparenza dei servizi consolari grazie all'ammodernamento tecnologico e al lavoro motivazionale intrapreso.

"I commenti che lasciano gli utenti ci definiscono come il miglior consolato del mondo e come la miglior gestione della storia", ha affermato Occhipinti in un'intervista all'ANSA.

Un risultato, ritiene il console, dovuto in parte alla digitalizzazione dell'intero archivio consolare, "un lavoro titanico completato in 7 mesi, tra novembre del 2021 e giugno del 2022".

"Adesso la produttività del consolato è mostruosa. Tutti gli appuntamenti si danno via posta elettronica con risposte entro 24 ore e il rinnovo del passaporto a Caracas si fa in tre giorni, mentre all'interno del Paese si fa in 15 giorni senza dover venire alla capitale", ha sottolineato.

Occhipinti ritiene in questo senso che ogni italiano all'estero rappresenta "un capitale umano inestimabile che ha contribuito, contribuisce e contribuirà alla crescita dell'economia italiana", ha concluso. (ANSA).